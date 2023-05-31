Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Fenerbahçeli taraftarların isyanı kamerada
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 1-4'lük skorla yenerek lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından; Fenerbahçeli taraftarlar İstanbul Kadıköy'de stat dışında oturarak yönetimi protesto ettiler.
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