Video Spor Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video
Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video

Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video

03.08.2025 | 08:50

Galatasaray, yeni transferleri Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Alman futbolcu Leroy Sane için Rams Park'ta sarı-kırmızılı taraftarların önünde imza töreni düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar kadrosuna Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ve Alman futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu iki futbolcu için RAMS Park'ta İtalyan ekibi Lazio ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde taraftarın önünde sembolik imza töreni gerçekleştirdi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı. İmza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu. Platformda ayrıda üzerinde 5 yıldızlı Galatasaray logosunun olduğu 3 tane de balon yer aldı. Futbolcular soyunma odası tünelinden çıkıp, kırmızı halı üzerinden geçerek, platformun olduğu alana geçiş yaptı.

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İKİ TRANSFER YAPTIK"
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, son 3 sezonun şampiyonu olmaları ve armalarına da 5. yıldızı taktıklarından dolayı sevinçli, gururlu ve mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu başarıda emeği geçen kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu arkadaşlarıma, başta Okan Hocam olmak üzere futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp çalışmalarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz destek veren siz taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizler desteğinizle her zaman daha iyisini yapma gücünü verdiniz. Önümüzde yeni ve daha büyük hedefler var. Galatasaray'ı daha önce yaptığımız gibi Avrupa'nın tepesine taşıma görevimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transferler yaptık. Leroy Sane, Alman Milli Takımı'nın en önemli oyunculardan biri. Galatasaray yaptığı hamlelerle sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık. Kendisine Galatasaray'a 'hoş geldin' diyorum. Kulübümüze verdiği değer için Leroy Sane'ye teşekkür ediyorum. Victor Osimhen'in geçen sezon gösterdiği performans sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Kulübümüzle, taraftarımızla kelimeler ifade edilmeyecek bir gönülden bir bağ kurdu. Bugün burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar, kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun çok büyük payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasarayımızı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Yeni sezonun başlamasına çok az kaldı. Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray için yeni ve daha büyük hedeflerin zamanı. Şimdi 6. yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonumuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle 6. yıldıza ulaşacağız. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

'TARAFTAR ÇILDIRDI, EDERSON'U İSTİYOR' DİYE TEZAHÜRATI YAPILDI
Galatasaraylı taraftarlar, Dursun Özbek konuşurken, sık sık tezahüratlar yaptı. 'Büyük başkan' sloganları atan sarı-kırmızılı taraftarlar, İngiliz ekibi Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson'un transferi için de, 'Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor' diye tezahüratlarda bulundu.
İmza töreninde Leroy Sane, taraftarlara teşekkür ederken, Osimhen de, transferinde 'Sadece Galatasaray' dedi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile 4, Sane ile de 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

ALTERNATİF FORMA TANITILDI
İmza töreninden önce Galatasaray'ın bu sezon kullanacağı 3. forma taraftara gösterildi. Mankenler, kurulan platformda sarı-kırmızılı futbol takımının bu sezon antrenmanlarda ve maçlarda kullanacağı ürünler ile GS Store ürünlerini taraftarlara tanıttı. Platforma son olarak alternatif formaları giyen Galatasaray Lisesi öğrencileri geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park’ta imza töreni düzenlendi | Video 12:15
Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video 03.08.2025 | 08:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan samimi açıklamalar! 01:36:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan samimi açıklamalar! 01.08.2025 | 06:11
Okan Buruk’tan transfer açıklaması! Osimhen sonrası önceliğimiz... 01:59
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..." 01.08.2025 | 06:10
Victor Osimhen Galatasaray’da! Evimdeyim, çok mutluyum! | Video 07:43
Victor Osimhen Galatasaray'da! "Evimdeyim, çok mutluyum!" | Video 31.07.2025 | 09:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 05:06
Ali Sami Yen kabri başında anıldı | Video 29.07.2025 | 12:48
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 01:02
Fenerbahçe’de Ali Koç’a büyük isyan: Çocuklar ağlıyor! Yeter artık… 26.07.2025 | 14:20
Solskjaer’in hayali Tüpraş Stadyumu’nda final oynamak | Video 16:47
Solskjaer'in hayali Tüpraş Stadyumu'nda final oynamak | Video 23.07.2025 | 16:07
Orkun Kökçü: İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım | Video 04:07
Orkun Kökçü: "İsterlerse sonuna kadar Beşiktaş’ta kalırım" | Video 23.07.2025 | 16:06
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın Kıbrıs etabı Marmaris’ten start aldı | Video 03:48
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı Marmaris'ten start aldı | Video 20.07.2025 | 15:52
Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 01:48
Orkun Kökçü o görüntüler karşısında gözyaşlarını tutamadı! 13.07.2025 | 21:34
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü | Video 02:47
Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğini bu yıl da sürdürdü | Video 07.07.2025 | 06:18
Hayatını kaybeden Diogo Jota’nın aracı küle döndü! İşte kaza yerinden ilk görüntüler... | Video 00:56
Hayatını kaybeden Diogo Jota’nın aracı küle döndü! İşte kaza yerinden ilk görüntüler... | Video 03.07.2025 | 15:13
Liverpool futbolcusu Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 01:18
Liverpool futbolcusu Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 03.07.2025 | 14:13
Hugo Rodallega tarih yazdı! Sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu, 1 dakika sonra şampiyonluğu getiren golü attı | Video 02:52
Hugo Rodallega tarih yazdı! Sakatlandı, gözyaşlarına boğuldu, 1 dakika sonra şampiyonluğu getiren golü attı | Video 30.06.2025 | 12:23
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti! Oğlu Doruk Ugan’dan duygusal paylaşım | Video 03:47
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti! Oğlu Doruk Ugan'dan duygusal paylaşım | Video 30.06.2025 | 06:54
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattı | Video 00:37
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattı | Video 30.06.2025 | 06:20
Galatasaray 5 yıldızlı formalarını, yıldızlarıyla tanıttı | Video 01:33
Galatasaray 5 yıldızlı formalarını, yıldızlarıyla tanıttı | Video 26.06.2025 | 11:22
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamasındaki ’travesti şov’, taraftarı isyan ettirdi | Video 00:23
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamasındaki 'travesti şov', taraftarı isyan ettirdi | Video 26.06.2025 | 09:58
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi | Video 09:21
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi | Video 25.06.2025 | 08:53
Eski futbolcu Emre Güral, hipnoz koçu oldu | Video 00:45
Eski futbolcu Emre Güral, hipnoz koçu oldu | Video 24.06.2025 | 12:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY