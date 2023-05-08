Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" | Video
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-1 biten Giresunspor maçının ardından, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" dedi.
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