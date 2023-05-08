Video Spor Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" | Video
Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus:

Giresunspor 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" | Video

08.05.2023 | 08:44

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-1 biten Giresunspor maçının ardından, "Şampiyonluk şansımız devam ediyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, matematiksel olarak şampiyon olma şanslarının devam ettiğini söyleyerek, "Bugün istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Oynadığımız maçları almamız gerekiyordu ve bugün de 3 puan almamız gerekiyordu, ancak almamız gereken maçı alamadık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Ligin bitmesine 3 maç kaldı, bundan sonraki işler zora girdi ama matematiksel olarak hala şansımız var. Benim için hangi maçları alıp kaybettiğimiz değil, bundan sonraki almamız gereken maçlar önemlidir" diye konuştu.

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