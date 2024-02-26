Video Spor Göztepeli holigan sahaya girdi, Altay U16 oyuncularına saldırdı | Video
Göztepeli holigan sahaya girdi, Altay U16 oyuncularına saldırdı | Video

Göztepeli holigan sahaya girdi, Altay U16 oyuncularına saldırdı | Video

26.02.2024 | 15:24

Göztepeli olduğu iddia edilen bir taraftar, U16 Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta dün oynanan Bornova 1877-Altay maçında sahaya girerek Altaylı oyunculara saldırdı. Tribünde bulunan kişiler ise bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan Bornova 1877-Altay maçına yine şiddet damga vurdu. Müsabakanın oynandığı sıralarda Göztepeli olduğu iddia edilen bir taraftar, sahaya girip ilk olarak oyunculardan topu alıp topu dışarıya doğru attı. Daha sonra bununla yetinmeyen futbol holiganı, Altaylı oyuncuların üzerine yürüdü ve ardından da bir oyuncuya fiziksel şiddet uyguladı. Tribünde yer alan kişiler ise bu anlar cep telefonu kameralarıyla çekerek sosyal medyaya yükledi. Bu görüntüleri izleyen vatandaşlar ise yaşanan olaylara yoğun tepki gösterdi. Öte yandan Altay Spor Kulübü'nün de yaşanan bu olayla ilgili hukuki yollara başvuracağı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Göztepeli holigan sahaya girdi, Altay U16 oyuncularına saldırdı | Video 00:25
Göztepeli holigan sahaya girdi, Altay U16 oyuncularına saldırdı | Video 26.02.2024 | 15:24
Rus güzel Svetlana Alekseeva, Arda Güler hayranı çıktı | Video 00:12
Rus güzel Svetlana Alekseeva, Arda Güler hayranı çıktı | Video 26.02.2024 | 13:01
Feyyaz Uçar: “Semih, mevcut milli takım kadrosunda olmalı” | Video 04:13
Feyyaz Uçar: “Semih, mevcut milli takım kadrosunda olmalı” | Video 26.02.2024 | 06:18
Hak mahrumiyeti olan kulüp başkanı vinç kiralayarak maçı izledi | Video 02:08
Hak mahrumiyeti olan kulüp başkanı vinç kiralayarak maçı izledi | Video 25.02.2024 | 15:41
İbrahim Yattara 43 yaşında transfer oldu! “Çok mutluyum” | Video 03:29
İbrahim Yattara 43 yaşında transfer oldu! “Çok mutluyum” | Video 25.02.2024 | 15:11
İsmail Kartal’dan penaltı yorumu | Video 05:46
İsmail Kartal'dan penaltı yorumu | Video 25.02.2024 | 08:25
Selahattin Baki: TFF aklını başına devşirsin | Video 03:50
Selahattin Baki: "TFF aklını başına devşirsin" | Video 25.02.2024 | 08:25
Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara’dan kolbastı şov | Video 00:31
Futbolun Yıldızları Tuzla’da buluşuyor etkinliğinde renkli anlar! Yattara'dan kolbastı şov | Video 22.02.2024 | 10:45
Ernest Muçi: Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi | Video 03:42
Ernest Muçi: "Benim için bu bir hayalin gerçekleşmesiydi" | Video 20.02.2024 | 06:03
Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video 03:24
Süper Kupa Finali ne zaman oynanacak? | Video 19.02.2024 | 12:38
İsmail Kartal: “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” | Video 01:55
İsmail Kartal: “Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti” | Video 18.02.2024 | 08:27
Tuzlaspor - Boluspor maçının basın toplantısında ilginç anlar | Video 02:15
Tuzlaspor - Boluspor maçının basın toplantısında ilginç anlar | Video 18.02.2024 | 08:27
Galatasaray 3-2 Sparta Prag | Okan Buruk: İkinci maç için avantajımız oldu | Video 10:34
Galatasaray 3-2 Sparta Prag | Okan Buruk: "İkinci maç için avantajımız oldu" | Video 16.02.2024 | 08:45
Mesut Özil’in son hali herkesi şaşırttı! 00:45
Mesut Özil'in son hali herkesi şaşırttı! 15.02.2024 | 21:12
Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video 05:24
Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video 15.02.2024 | 06:28
Rıza Kayaalp: “Bir anlık bir boşluğuma geldi” | Video 01:54
Rıza Kayaalp: “Bir anlık bir boşluğuma geldi” | Video 14.02.2024 | 05:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Kim hak ediyorsa sahada olacak | Video 03:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: "Kim hak ediyorsa sahada olacak" | Video 13.02.2024 | 06:01
Rakip takım sahaya çıkmayınca Yeşil Vartospor hükmen galip geldi | Video 02:40
Rakip takım sahaya çıkmayınca Yeşil Vartospor hükmen galip geldi | Video 11.02.2024 | 15:00
Okan Buruk: Icardi’ye daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor | Video 16:09
Okan Buruk: "Icardi’ye daha net pozisyonlar oluşturmamız gerekiyor" | Video 11.02.2024 | 08:26
Fernando Santos: Kötü oynadık ama maçı çevirdik | Video 02:55
Fernando Santos: "Kötü oynadık ama maçı çevirdik" | Video 09.02.2024 | 06:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA