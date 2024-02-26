Göztepeli holigan sahaya girdi, Altay U16 oyuncularına saldırdı | Video 26.02.2024 | 15:24 Göztepeli olduğu iddia edilen bir taraftar, U16 Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta dün oynanan Bornova 1877-Altay maçında sahaya girerek Altaylı oyunculara saldırdı. Tribünde bulunan kişiler ise bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan Bornova 1877-Altay maçına yine şiddet damga vurdu. Müsabakanın oynandığı sıralarda Göztepeli olduğu iddia edilen bir taraftar, sahaya girip ilk olarak oyunculardan topu alıp topu dışarıya doğru attı. Daha sonra bununla yetinmeyen futbol holiganı, Altaylı oyuncuların üzerine yürüdü ve ardından da bir oyuncuya fiziksel şiddet uyguladı. Tribünde yer alan kişiler ise bu anlar cep telefonu kameralarıyla çekerek sosyal medyaya yükledi. Bu görüntüleri izleyen vatandaşlar ise yaşanan olaylara yoğun tepki gösterdi. Öte yandan Altay Spor Kulübü'nün de yaşanan bu olayla ilgili hukuki yollara başvuracağı öğrenildi.