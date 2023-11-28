Hakemin penaltı kararını Ronaldo iptal ettirdi | Video 28.11.2023 | 08:54 Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde hakemin penaltı kararını, rakibin kendisine müdahalesi olmadığını söyleyerek iptal ettirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

D-Smart'ta yayınlanan Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında, Ronaldo'lu, Mane'li yıldızlar topluluğu Al Nassr ile Persepolis takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 2. dakikası oynanırken, Persepolisli orta saha oyuncusu Soroush Rafiei'nin müdahalesiyle Portekizli yıldız Ronaldo yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ronaldo pozisyonun ardından hakeme giderek penaltı olmadığını söyledi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Ma Ning, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti. 17. dakikada Lajami'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.