Video Spor Hakemin penaltı kararını Ronaldo iptal ettirdi | Video
Hakemin penaltı kararını Ronaldo iptal ettirdi | Video

Hakemin penaltı kararını Ronaldo iptal ettirdi | Video

28.11.2023 | 08:54

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde hakemin penaltı kararını, rakibin kendisine müdahalesi olmadığını söyleyerek iptal ettirdi.

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D-Smart'ta yayınlanan Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında, Ronaldo'lu, Mane'li yıldızlar topluluğu Al Nassr ile Persepolis takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 2. dakikası oynanırken, Persepolisli orta saha oyuncusu Soroush Rafiei'nin müdahalesiyle Portekizli yıldız Ronaldo yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ronaldo pozisyonun ardından hakeme giderek penaltı olmadığını söyledi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Ma Ning, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti. 17. dakikada Lajami'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, sahasında Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

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