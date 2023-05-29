Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga'ya yükseldi... | Video

Almanya 2. Ligi'nde Bundesliga'ya yükselen takımlar belli oldu. Haftanın son maçında Hamburg deplasmanda Sandhausen'i 1-0 mağlup etti. Diğer yandan ligde ikinci olan Heidenheim ise son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. O ana kadar Bundesliga'ya çıktıklarını düşünen Hamburg taraftarı sahaya girse de Bundesliga'ya yükselen takım Heidenheim oldu. İşte o anlar...