Video Spor Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga'ya yükseldi... | Video
Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga'ya yükseldi... | Video

Hamburg taraftarı son dakikada yıkıldı! Heidenheim Bundesliga'ya yükseldi... | Video

29.05.2023 | 10:46

Almanya 2. Ligi'nde Bundesliga'ya yükselen takımlar belli oldu. Haftanın son maçında Hamburg deplasmanda Sandhausen'i 1-0 mağlup etti. Diğer yandan ligde ikinci olan Heidenheim ise son dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı. O ana kadar Bundesliga'ya çıktıklarını düşünen Hamburg taraftarı sahaya girse de Bundesliga'ya yükselen takım Heidenheim oldu. İşte o anlar...

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