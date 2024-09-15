İbrahim Hatipoğlu: "Cenk Ergün'ün istifası sürpriz oldu" | Video 15.09.2024 | 08:43 Galatasaray Yönetim Kurulu Muasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi mücadele eden bir takım olduklarını ve lige 4'te 4 yaparak başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray Yönetim Kurulu Muasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 5-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi oynadıklarını ve net bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hatipoğlu, "Galatasaray bugün gerçekten taraftarlarımıza güzel bir maç izlettirdi. Çok net bir galibiyet aldık. Hem Rizespor'u, hem maçın hakemini hem de kendi oyuncularımızı kutluyorum. İki haftadır aynı skorla kazanıyoruz ve lige 4 galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni arkadaşlarımız, takıma hizmet eden, forma için mücadele eden bir görüntü çizdiler. Çok kısa bir sürede, birkaç antrenmanla sahaya çıkan yeni oyuncularımız bu takıma ne kadar katkı vereceklerini gösterdiler. Bugün bir kez daha bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu, 25. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı ne kadar hak ederek mücadele edeceğimizin ilk sinyalini vermiş olduk. Umarım hep güzel oynayarak, iyi mücadele ederek galibiyetler alır, bu seriyi devam ettiririz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ OLDU"

Transfer süreciyle ilgili ilerleyen günlerde basın toplantısı organize edeceklerini söyleyen İbrahim Hatipoğlu, "Çok büyük bir bilgi kirliliği oldu. Süreçler çok yanlış yönlendirildi ve yanlış değerlendirildi. İhtiyacımız olan bölgelere oyuncularımızı aldık. İyi bir takım olacağımıza inanıyoruz. Oyuncularımız da bunun ilk sinyallerini bugün verdiler" diye konuştu.

"GAZİANTEP VE FENERBAHÇE MAÇINDA DA GALİP GELEREK 6'DA 6 YAPMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe derbisini, Gaziantep FK ile oynayacakları maçtan sonra düşüneceklerini belirten Hatipoğlu, "Galatasaray - Fenerbahçe maçları her zaman çok büyük heyecanlara, çekişmelere sahne olmuştur. Öncelikle Gaziantep FK ile oynayacağımız erteleme maçını düşünüyoruz. Bu maçı kazandıktan sonra tüm takım konsantre şekilde mücadelemizi verip, galip gelerek ligde 6'da 6 yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu başarabilecek bir kadromuz ve gücümüz olduğunu zaten bugün gösterdik" ifadelerini kullandı.

Benfica formasıyla ilk maçında gol atan Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de konuşan İbrahim Hatipoğlu, "Kerem'i kutluyorum. İlk maçında gol attı. Kerem, Galatasaray'a hizmet etmiş, önemli bir futbolcusuydu. Öyle olması gerekiyordu. Detaylarını da sonra konuşuruz" şeklinde konuştu.

"BU SEZON OSİMHEN'İ İZLEMENİN TADINI ÇIKARALIM"

Napoli'den kiralanan Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili de değerlendirmede bulunan Hatipoğlu, "Osimhen, dünyadaki en önemli forvet oyuncularından bir tanesi. En pahalı oyunculardan bir tanesi. Öncelikle bu sezon Osimhen'i izlemenin tadını çıkaralım. Şimdiden bu tip tartışmalara, bu tip konulara girmeye gerek yok. Uzun bir süre bizimle birlikte. Tüm Türk futbolseverlere Osimhen'in performansını izletelim. Bugün bizim oyuncumuz. Haziran ayına kadar bizimle birlikte. Umarım onunla birlikte hem 25. şampiyonluğumuzu hem de Avrupa Ligi'nde final oynayan takım oluruz. Oyuncularımızın hepsi son derece başarılı ve iyi bir performans sergiledi" diye konuştu.

"BAŞARILI BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİĞİMİZE İNANIYORUM"

Yapılan eleştirilerin sorulması üzerine ise İbrahim Hatipoğlu, "Bizim için önemli olan yaptığımız transferlerin sonuçlarını sahada görmek. Bunları sosyal medyada tartışmak; tamam taraftarlarımıza saygı gösteriyorum ama orada sadece taraftarlar yok. Orada her türlü tartışmayı başlatan hesap var. Galatasaray taraftarının eleştirisi bizim için önemli. Bizim hocamız, oyun anlayışımız ve onun belirlediği bir transfer politikamız vardı. Ben başarılı bir transfer dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Bunun sonucu sahadaki performanslarla ortaya çıkacak" diye konuştu.

Cenk Ergün'ün, futbol direktörlüğünden istifasının hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, "Sürpriz bir istifa oldu. Cenk, beraber çalıştığımız arkadaşımızdı" dedi.

"SÖZLEŞMELİ OYUNCU İÇİN BAŞKA BİR KULÜBÜN BAŞKANININ HAYAL KURMASI BEYHUDE BİR İŞ"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer haberleri için ise İbrahim Hatipoğlu, "Icardi, bu takımın başarılı bir oyuncusu. Sakatlık dönemi yaşıyor. Önümüzdeki sezonun sonuna kadar bizimle sözleşmesi var. Bir yerde yazılıyor sonra böyle bir şey konuşuluyor. Sözleşmeli bir oyuncu için bir başka kulübün başkanının hayal kurması beyhude bir iş. Bu işin yolu Galatasaray ile iletişim kurmaktır. Öyle bir müracaat geldiğinde de nasıl bir cevap vereceğimizi hepiniz çok net şekilde görürsünüz" açıklamalarında bulundu.

İtalyan ekibi Napoli'den transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in sözleşmesinin de haziran ayına kadar olduğunu ifade etti.