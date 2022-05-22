İlhan Palut'u pişman ettiren Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'a konuştu! "Hedefim..."

Spor Toto Süper Lig'i kapanış maçında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, "Yeteri kadar güvenmediğim için pişman oldum" sözlerini kullandığı Uğurcan Yazğılı SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Çalık ile ilgili de konuşan Uğurcan, hedeflerini açıkladı.