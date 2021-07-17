Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi!
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Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den antrenman sırasında Vedat Muriqi'ye tepki gösteren taraftara cevap: Eğer onun hakkında tek bir şey daha söylediğini duyarsam antrenman sahasını boşaltırım.