Video Spor Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi!

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi!

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi!
17.07.2021 | 17:11

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Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den antrenman sırasında Vedat Muriqi'ye tepki gösteren taraftara cevap: Eğer onun hakkında tek bir şey daha söylediğini duyarsam antrenman sahasını boşaltırım.

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