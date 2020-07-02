Levent Tüzemen'den Henry Onyekuru yorumu

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru'nun Monaco'ya döneceği iddia edilmişti. Aspor yorumcusu Levent Tüzemen de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Terim ile konuştum "İki gündür idmana çıkmıyor, Onyekuru gitti" dedi Onyekuru Pazar günü İstanbul'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.