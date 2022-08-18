Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor bu akşam saat 20:00'de İsveç'te Malmö ile karşılaşacak. Avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmek isteyen Sivasspor'da hazırlıklar tamamlandı. Malmö Sivasspor maçını canlı izlemek isteyen sporseverler haberimizdeki TRT Spor linkinden bu maçı şifresiz şekilde izleyebilirler.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE