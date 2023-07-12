Video Spor Mehmet Büyükekşi: "Arda Güler'i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim" | Video
Mehmet Büyükekşi:

Mehmet Büyükekşi: "Arda Güler'i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim" | Video

12.07.2023 | 14:57

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İspanya’ya taransfer olan Arda Güler ve Çağlar Söyüncü’yü tebrik ettiğini dile getirerek, “Arda’yı Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim” dedi. Ülke futbolunun akıbetinin ekonomik şartlara da bağlı olduğunu söyleyen Başkan Büyükekşi, “Taraftarlar, korsan yayına prim vermemeli" diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim sponsorluk anlaşması için gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden itibaren Türk futbolunun marka değerini yükseltme çabası içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Büyükekşi, "Amacımız ilk günden itibaren ülke sporunu ve sporcusunu daha üst seviyeye çıkartmak. Ülke gündeminde yaklaşık 10 gündür Arda Güler var. Arda büyük bir yetenek ve güzel bir iş başardı. Kendisi ile gurur duyuyoruz. Böyle genç bir yeteneği ülke futboluna kazandırdığı için Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir diğer milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü de yine İspanyol futbolunun dev kulüplerinden Atletico Madrid'e transfer oldu. Şahsen Arda ve Çağlar'ı telefon ile arayarak tebriklerimi ilettim. Kendileri Türk gençleri için birer örnek ve aynı zamanda gurur kaynağı oldular. Ülke sporunun ve gençlerinin sürekli daha yukarıyı hedeflediğini görmek mutluluk verici" diye konuştu.

"TARAFTARLAR, KORSAN YAYINA PRİM VERMEMELİ"
Takımların ekonomik olarak rahatlaması gerektiğini söyleyen Başkan Büyükekşi, "Ülke futbolunun ve sporcusunun Avrupa ve dünyada saygınlık kazanabilmesinin bir faktörü de ekonomik şartlar. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren kulüplerimizin ekonomik şartlarını iyileştirebilmek amacı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada iş futbolun asıl sahipleri olan taraftara düşüyor. Özellikle yayın ihlali yapmadan legal yollardan takımlarını desteklemeleri ve takip etmeleri gerekiyor. Kulüplerimize gönül veren taraftarlar, gönül verdikleri renklerin menfaati için korsan yayınlardan uzak durmalıdır. İnanıyorum ki bugün bir örneğini de gösterdiğimiz gibi yaptığımız iş ortaklıkları ile futbol kulüplerimizin ekonomik açıdan refah içerisinde olacağı günler yakındır" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Büyükekşi: Arda Güler’i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim | Video 02:16
Mehmet Büyükekşi: "Arda Güler'i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim" | Video 12.07.2023 | 14:57
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 05:20
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 12.07.2023 | 13:54
Angelino Galatasaray’da! Icardi ve Paredes yolda | Video 02:05
Angelino Galatasaray'da! Icardi ve Paredes yolda | Video 12.07.2023 | 13:42
Arda Turan: Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli | Video 03:16
Arda Turan: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli" | Video 11.07.2023 | 15:25
Yunus Akgün: İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak | Video 02:19
Yunus Akgün: "İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak" | Video 09.07.2023 | 13:57
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 02:59
Arda Güler’i yetiştiren antrenörü Erel: “Biz değil, o bizi buldu” | Video 08.07.2023 | 10:39
Arda Güler: Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, çok mutluyum, çok gururluyum | Video 03:01
Arda Güler: "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, çok mutluyum, çok gururluyum" | Video 07.07.2023 | 15:12
Arda Güler’in annesinin mutluluk gözyaşları | Video 00:29
Arda Güler'in annesinin mutluluk gözyaşları | Video 07.07.2023 | 13:40
Arda Güler imzaya gidiyor! Fenerbahçe’ye bu video ile veda etti 02:57
Arda Güler imzaya gidiyor! Fenerbahçe'ye bu video ile veda etti 06.07.2023 | 15:54
Arda Güler Real Madrid’e gidiyor! İşte Fenerbahçe’nin alacağı rakam | Video 05:27
Arda Güler Real Madrid'e gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin alacağı rakam | Video 06.07.2023 | 10:37
Galatasaray 3-4 Hull City MAÇ SONU | Okan Buruk: En kısa zamanda Icardi’nin aramızda olmasını bekliyoruz | Video 09:35
Galatasaray 3-4 Hull City MAÇ SONU | Okan Buruk: "En kısa zamanda Icardi’nin aramızda olmasını bekliyoruz" | Video 06.07.2023 | 08:33
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş’ta! İşte anlaşmanın detayları | Video 05:20
Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'ta! İşte anlaşmanın detayları | Video 05.07.2023 | 12:33
Icardi imzayı attı mı? Galatasaray’da flaş transfer gelişmesi | Video 04:57
Icardi imzayı attı mı? Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi | Video 05.07.2023 | 12:20
Hull City, Galatasaray ile hazırlık maçı için İstanbul’a geldi | Video 04:14
Hull City, Galatasaray ile hazırlık maçı için İstanbul'a geldi | Video 03.07.2023 | 08:31
Al Hilal, Jorge Jesus’a emanet | Video 00:50
Al Hilal, Jorge Jesus'a emanet | Video 02.07.2023 | 08:44
Okan Buruk: Bu sene çifte hedefimiz var | Video 02:18
Okan Buruk: "Bu sene çifte hedefimiz var" | Video 29.06.2023 | 08:35
Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal’a emanet | Video 01:03
Fenerbahçe, bir kez daha İsmail Kartal'a emanet | Video 29.06.2023 | 08:35
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video 00:22
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi | Video 28.06.2023 | 15:03
Galatasaray Icardi için PSG ile pazarlıklara başladı | Video 01:23
Galatasaray Icardi için PSG ile pazarlıklara başladı | Video 28.06.2023 | 13:19
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi yeniden başlıyor | Video 01:33
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi yeniden başlıyor | Video 28.06.2023 | 13:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA