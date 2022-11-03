Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN

Rennes – AEK Larnaca maçı canlı yayın ile bu akşam Exxen'de olacak. UEFA Avrupa Ligi maçlarının bu platform üzerinden yayınlandığı bilinirken bu maç aynı zamanda Fenerbahçe'nin grubunda lider çıkabilmesi adına da büyük önem taşıyor. Saat 23:00'te başlayacak olan Rennes - AEK maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden üye olarak izleyebilirsiniz.