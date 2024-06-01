Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video 01.06.2024 | 10:29 Adana’da oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında, malzemeciden aldıkları meşaleleri tribündeki taraftarlara ulaştıran reklam ajansı çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşmış, müsabak 5. dakikada sahaya atılan meşaleler sebebiyle durmuştu. Sakaryaspor taraftarları maçın ilerleyen dakikalarında sürekli sahaya meşale atarak maçın durmasına neden oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri maçtan sonra stadyuma meşalelerin nasıl girdiğini araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde meşaleleri stadyuma Sakaryaspor malzeme sorumlusu Osman K.'nin getirdiği belirlendi. Stadyumdaki reklam panolarından sorumlu olan ajansın çalışanı Nuri S. ile Hasan A.'nın da malzemeciden çanta dolusu meşaleyi alarak taraftarlara ulaştırdığı tespit edildi.Bunun üzerine reklam ajansı çalışanı Nuri S. ile Hasan A. yapılan operasyonla gözaltına alındı.