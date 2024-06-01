Video Spor Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video
Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video

Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video

01.06.2024 | 10:29

Adana’da oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında, malzemeciden aldıkları meşaleleri tribündeki taraftarlara ulaştıran reklam ajansı çalışanı 2 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşmış, müsabak 5. dakikada sahaya atılan meşaleler sebebiyle durmuştu. Sakaryaspor taraftarları maçın ilerleyen dakikalarında sürekli sahaya meşale atarak maçın durmasına neden oldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri maçtan sonra stadyuma meşalelerin nasıl girdiğini araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde meşaleleri stadyuma Sakaryaspor malzeme sorumlusu Osman K.'nin getirdiği belirlendi. Stadyumdaki reklam panolarından sorumlu olan ajansın çalışanı Nuri S. ile Hasan A.'nın da malzemeciden çanta dolusu meşaleyi alarak taraftarlara ulaştırdığı tespit edildi.
Bunun üzerine reklam ajansı çalışanı Nuri S. ile Hasan A. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video 01:04
Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video 01.06.2024 | 10:29
Olaylı derbiye ilişkin 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 03:01
Olaylı derbiye ilişkin 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 24.05.2024 | 15:09
Beşiktaş Çarşı’da kupa coşkusu | Video 02:15
Beşiktaş Çarşı'da kupa coşkusu | Video 24.05.2024 | 08:46
Cenk Tosun: “Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk” | Video 01:22
Cenk Tosun: “Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk” | Video 24.05.2024 | 08:46
Beşiktaş 3 - 2 Trabzonspor | Türkiye Kupası Finali | MAÇ ÖZETİ İZLE 09:12
Beşiktaş 3 - 2 Trabzonspor | Türkiye Kupası Finali | MAÇ ÖZETİ İZLE 24.05.2024 | 08:46
Türkiye Kupası Beşiktaş’ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video 01:55
Türkiye Kupası Beşiktaş'ın! İşte kupa töreninde yaşananlar | Video 24.05.2024 | 08:51
Al-Musrati: Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür | Video 01:37
Al-Musrati: "Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür" | Video 24.05.2024 | 08:46
Iğdır’da taraftarlar Kastamonuspor otobüsünü taşladı, futbolcuları darp etti | Video 04:56
Iğdır'da taraftarlar Kastamonuspor otobüsünü taşladı, futbolcuları darp etti | Video 23.05.2024 | 08:49
Başkan Öntürk’den Hataysporlu futbolculara prim sözü | Video 01:01
Başkan Öntürk’den Hataysporlu futbolculara prim sözü | Video 22.05.2024 | 10:08
Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video 05:25
Futbolu bırakıp yumruklaştılar! 16 kırmızı kart | Video 22.05.2024 | 08:54
Dursun Özbek: 24. şampiyonluğumuzu almak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık | Video 03:17
Dursun Özbek: "24. şampiyonluğumuzu almak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" | Video 21.05.2024 | 14:57
İzmir’de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 01:42
İzmir'de Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi | Video 20.05.2024 | 09:41
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a: Cesaretin varsa gel, buradayım | Video 03:37
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: "Cesaretin varsa gel, buradayım" | Video 20.05.2024 | 08:48
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri’nde takımı coşkuyla karşıladı | Video 04:21
Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra Tesisleri'nde takımı coşkuyla karşıladı | Video 20.05.2024 | 08:49
Amasya’da amatör maçta kavga: Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi | Video 04:43
Amasya’da amatör maçta kavga: Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi | Video 19.05.2024 | 09:46
Aziz Yıldırım’ın basın toplantısı futbol gündemine oturdu | Video 01:24:31
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı futbol gündemine oturdu | Video 15.05.2024 | 15:10
Okan Buruk: Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı kazanıp şampiyon olmak | Video 12:13
Okan Buruk: "Tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı kazanıp şampiyon olmak" | Video 13.05.2024 | 08:45
Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a indi | Video 03:44
Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a indi | Video 12.05.2024 | 08:30
Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video 03:44
Abdullah Avcı: “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” | Video 09.05.2024 | 08:42
Serik Belediyespor Başkanı Şahin: Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam | Video 05:49
Serik Belediyespor Başkanı Şahin: "Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam" | Video 08.05.2024 | 12:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA