Video Spor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: “Ligin en iyi takımı Galatasaray” | Video
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: “Ligin en iyi takımı Galatasaray” | Video

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: “Ligin en iyi takımı Galatasaray” | Video

05.11.2024 | 09:01

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kendisine göre ligin en iyi takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalyaspor'u kendi sahasında 2-0 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Reis, bu haftayı da 2. sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Reis, ayrıca bir sonraki rakipleri Galatasaray'ın ligin en iyi takımı olduğunu da dile getirdi.
Hak etikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizen Thomas Reis, "Rakibe fazla pozisyon vermedik. Son paslarda doğru seçimler yapamadık ve kontratakları iyi değerlendirmedik. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz. Galip geldik ve oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray maçı çok zor olacak. Bu maç, Galatasaray maçından daha önemliydi. 1-2 gün sonra Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız. Bana göre Galatasaray ligin en iyi takımı. O maça kadar iyi bir dinlenme fırsatımız olacak. Antalyaspor maçı, Galatasaray maçından daha önemliydi dediğim gibi. Bu maçı kazandık ve kenara bıraktık. Rejenerasyonu iyi değerlendirip, Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz. Bugün 3. sarı kartımı yedim. Hakemlerin beni anlamadığını düşünüyorum. Penaltı beklerken gereksiz bir kart yedim. Hakem, Emre'nin dizinin son halini görse penaltı verirdi. Bireysel olarak belki en iyi oyunculara sahip değiliz ama takım olarak mentalite olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu şekilde de 11 haftada 25 puana ulaştık" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Ligin en iyi takımı Galatasaray | Video 01:48
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: “Ligin en iyi takımı Galatasaray” | Video 05.11.2024 | 09:01
Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video 00:10
Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video 04.11.2024 | 11:00
Jose Mourinho: Trabzonspor’a karşı değil, Atilla Karaoğlan’a karşı oynadık | Video 09:21
Jose Mourinho: "Trabzonspor’a karşı değil, Atilla Karaoğlan’a karşı oynadık" | Video 04.11.2024 | 08:47
Bursaspor 3-1 7 Eylül Turgutlu MAÇ ÖZETİ 04:41
Bursaspor 3-1 7 Eylül Turgutlu (MAÇ ÖZETİ) 01.11.2024 | 00:22
İstanbulspor 4-2 Kilis Belediyespor MAÇ ÖZETİ 05:18
İstanbulspor 4-2 Kilis Belediyespor (MAÇ ÖZETİ) 01.11.2024 | 00:17
Isparta 32 1 - 0 Pazarspor MAÇ ÖZETİ 05:46
Isparta 32 1 - 0 Pazarspor (MAÇ ÖZETİ) 31.10.2024 | 01:20
Silivrispor 4-2 Kayserispor MAÇ ÖZETİ goller 06:16
Silivrispor 4-2 Kayserispor MAÇ ÖZETİ goller 30.10.2024 | 15:16
A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruk atan saldırgan Sezgin Gülnar tutuklandı. 01:29
A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan Sezgin Gülnar tutuklandı. 29.10.2024 | 15:15
A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırının detayları ortaya çıktı 02:19
A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruklu saldırının detayları ortaya çıktı 29.10.2024 | 09:56
Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler... 01:38
Galatasaray 2-1 Beşiktaş maçı sonrası Muhabir Emre Kaplan’a yumruklu saldırı! İlk görüntüler... 29.10.2024 | 09:05
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabirine yumruklu saldırı 00:32
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ardından spor muhabirine yumruklu saldırı 29.10.2024 | 09:00
Beşiktaş kongresinde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu | Video 02:20
Beşiktaş kongresinde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu | Video 27.10.2024 | 12:53
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Bugün harika oynadık 20:26
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "Bugün harika oynadık" 25.10.2024 | 08:43
Erik ten Hag: Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur 07:41
Erik ten Hag: “Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur” 25.10.2024 | 08:40
Okan Buruk’tan Osimhen yorumu: Çok iyi bir oyuncu transfer ettik | Video 06:48
Okan Buruk'tan Osimhen yorumu: "Çok iyi bir oyuncu transfer ettik" | Video 20.10.2024 | 08:32
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Türk voleybolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır | Video 06:00
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" | Video 17.10.2024 | 10:41
Türkiye U21 3-0 Letonya U21 | MAÇ ÖZETİ 05:48
Türkiye U21 3-0 Letonya U21 | MAÇ ÖZETİ 11.10.2024 | 22:47
Uşakspor 0-1 Bursaspor MAÇ ÖZETİ 09:05
Uşakspor 0-1 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ) 11.10.2024 | 00:34
Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı! 01:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı! 10.10.2024 | 16:03
Dursun Özbek: 2023-2024 sezonunda 94 kupa, 424 madalya kazandık | Video 09:13
Dursun Özbek: "2023-2024 sezonunda 94 kupa, 424 madalya kazandık" | Video 09.10.2024 | 15:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA