Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: “Ligin en iyi takımı Galatasaray” | Video
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kendisine göre ligin en iyi takımının Galatasaray olduğunu söyledi.
Hak etikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizen Thomas Reis, "Rakibe fazla pozisyon vermedik. Son paslarda doğru seçimler yapamadık ve kontratakları iyi değerlendirmedik. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz. Galip geldik ve oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray maçı çok zor olacak. Bu maç, Galatasaray maçından daha önemliydi. 1-2 gün sonra Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız. Bana göre Galatasaray ligin en iyi takımı. O maça kadar iyi bir dinlenme fırsatımız olacak. Antalyaspor maçı, Galatasaray maçından daha önemliydi dediğim gibi. Bu maçı kazandık ve kenara bıraktık. Rejenerasyonu iyi değerlendirip, Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz. Bugün 3. sarı kartımı yedim. Hakemlerin beni anlamadığını düşünüyorum. Penaltı beklerken gereksiz bir kart yedim. Hakem, Emre'nin dizinin son halini görse penaltı verirdi. Bireysel olarak belki en iyi oyunculara sahip değiliz ama takım olarak mentalite olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu şekilde de 11 haftada 25 puana ulaştık" ifadelerini kullandı.
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