6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Spor Sergen Yalçın: "Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor" | Video
Sergen Yalçın:

Sergen Yalçın: "Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor" | Video

30.04.2024 | 08:50

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medyada kendisiyle ilgili yanlış bilgilerin olduğunu belirterek, "Ağzımdan çıkmayan bilgilere lütfen itibar etmeyiniz. Yazılan şeylerin benimle hiçbir alakası yoktur. Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok, biz alıyoruz. Oyuncular da 1-2 ay geriden geliyor. Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil, oyuncular da bunu biliyor" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için zor bir oyun oldu, çok ciddi eksiklerimiz vardı. Oyun başladıktan sonra da sakatlanan oyuncularla daha da katlandı. Bundan önceki periyotlarda çok fazla maçlar oynadık muhtemelen sakatlıklar yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Bu da kısıtlı olan kadromuzda bizi iyice sıkıntıya sokmaya başladı. Gerideyken 10 kişi kalmak çok daha zor. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Topu biz oynadık, çok ciddi üstünlüğümüz vardı. Golü bulabilirdik ama bu tür oyunlarda bireysel hatalar sonuçları belirliyor. Bugün savunmada çok fazla bireysel hata yaptık, pozisyon hatası yaptık. Bu maçtan çıkaracağımız dersler çıkarıp, en kısa sürede Pendikspor maçına hazırlanacağız. İnşallah önümüzdeki hafta bunu telafi ederiz" diye konuştu.

"ÖDEMELERLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTI YOK"
Kırmızı-beyazlı yaşanan ekonomik durum ve çıkan haberlerle ilgili Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"Ödemelerle ilgili; sosyal medyada kirli bilgiler dolaşıyor. Hatta benimle ilgili de yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. Doğal olarak bu bizi üzüyor. Ağzımdan çıkmayan bilgilere lütfen itibar etmeyiniz. Yazılan şeylerin benimle hiçbir alakası yoktur. Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok, biz alıyoruz. Oyuncular da 1-2 ay geriden geliyor. Artık futbolda ödemelerin 1-2 ay geriden gelmesi çok önemli değil, oyuncular da bunu biliyor. Oyuncular için bunun bir sorun teşkil ettiğini zannetmiyorum. Bazı oyuncular bunu sorun olarak görebiliyor. O da onların bakış açısına bağlı. Oyuncular rahatlar, antrenmanlarda iyiler.
Sergen Yalçın, ligin kalan haftaları için takımı adına, "Sıralama maçları oynayacağız, ligin küme düşme hattının 45 puana gelmesi mümkün değil" dedi.

"EMRE UZUN'UN YAKINDA GÜNDEME GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Genç oyuncu Emre Uzun'un performansı ile ilgili gelen soruya 51 yaşındaki teknik adam, "Emre genç bir oyuncu, yavaş yavaş takıma adapte ediyoruz. Bu sezon onun da temposu yükseldi, bireysel çalışmalar da yapıyor. Çalışkan ve yetenekli bir oyuncu. Yavaş yavaş gündeme geleceğini düşünüyorum. Bir sonraki maçlarda oynaması için daha fazla süre vermeye çalışacağım. İnşallah bu sene olmasa da önümüzdeki sene gündeme geleceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sergen Yalçın: Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor | Video 03:21
Sergen Yalçın: "Ödemelerle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz alıyoruz, futbolcular 1-2 ay geriden geliyor" | Video 30.04.2024 | 08:50
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2’si ağır 3 yaralı | Video 06:51
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin ’Sınır dışı’ edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 05:13
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin 'Sınır dışı' edilmesi için polise şikayette bulundu | Video 28.04.2024 | 13:14
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk | Video 04:35
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş | İsmail Kartal: "Ümidimizi yitirmediğimizi ortaya koyduk" | Video 28.04.2024 | 08:37
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 04:56
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 26.04.2024 | 14:07
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 00:16
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 26.04.2024 | 12:31
İsrail takımından Ergin Ataman’a skandal tehdit! Soyunma odası koridorları böyle karıştı | Video 00:30
İsrail takımından Ergin Ataman'a skandal tehdit! Soyunma odası koridorları böyle karıştı | Video 26.04.2024 | 08:55
Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük | Abdullah Avcı: Tur için avantajlıyız | Video 08:54
Trabzonspor 3-2 Fatih Karagümrük | Abdullah Avcı: "Tur için avantajlıyız" | Video 25.04.2024 | 08:49
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’dan acı haber! | Video 01:46
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video 24.04.2024 | 15:35
Kulüpler Birliği heyeti, TFF Başkanı Büyükekşi ile seçim gündemiyle buluştu | Video 01:39
Kulüpler Birliği heyeti, TFF Başkanı Büyükekşi ile seçim gündemiyle buluştu | Video 22.04.2024 | 16:33
İsmail Kartal: En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı | Video 05:51
İsmail Kartal: "En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı" | Video 19.04.2024 | 08:49
Ali Koç: İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması | Video 09:39
Ali Koç: "İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması" | Video 17.04.2024 | 08:55
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray’ı şampiyon yapmak” | Video 06:05
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak” | Video 16.04.2024 | 08:56
İsmail Kartal: Maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim | Video 05:55
İsmail Kartal: "Maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim" | Video 12.04.2024 | 09:34
Fenerbahçe Olympiakos karşısında avantaj peşinde | Video 06:19
Fenerbahçe Olympiakos karşısında avantaj peşinde | Video 11.04.2024 | 08:32
Galatasaray’dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video 00:25
Galatasaray'dan, Ramazan Bayramı mesajı | Video 10.04.2024 | 13:28
Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video 03:59
Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video 08.04.2024 | 09:13
Süper Kupa sonrası Erden Timur’dan açıklamalar | Video 09:52
Süper Kupa sonrası Erden Timur'dan açıklamalar | Video 08.04.2024 | 08:48
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında | Video 05:08
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında | Video 07.04.2024 | 13:31
Fernando Santos: “Beşiktaş’ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım” | Video 13:25
Fernando Santos: “Beşiktaş'ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım” | Video 05.04.2024 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA