Video Spor Sergen Yalçın'dan Ajax maçı yorumu! "Beşiktaş gibi oynamamız lazım"
Sergen Yalçın'dan Ajax maçı yorumu!

Sergen Yalçın'dan Ajax maçı yorumu! "Beşiktaş gibi oynamamız lazım"

24.11.2021 | 23:44

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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