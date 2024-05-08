Serik Belediyespor Başkanı Şahin: "Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam" | Video

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, hafta sonu oynanan Esenler Erokspor karşılaşmasına ilişkin, "Maçtan 2 saat önce A takımı oyuncuları sahaya gelerek 'Biz maça çıkacağız' diye söylemlerde bulunmuş, sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapmışlar. Onların sahaya çıkıp 5- 10 dakika sonra sahadan çekilmeyeceklerini nereden bileyim? Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam. Bu yüzden U19 takımımızla sahaya çıktık" dedi.