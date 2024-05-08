Serik Belediyespor Başkanı Şahin: "Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam" | Video
Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, hafta sonu oynanan Esenler Erokspor karşılaşmasına ilişkin, "Maçtan 2 saat önce A takımı oyuncuları sahaya gelerek 'Biz maça çıkacağız' diye söylemlerde bulunmuş, sosyal medya hesaplarında açıklamalar yapmışlar. Onların sahaya çıkıp 5- 10 dakika sonra sahadan çekilmeyeceklerini nereden bileyim? Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam. Bu yüzden U19 takımımızla sahaya çıktık" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:49
04:04
20:05
Okan Buruk: "Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu" | Video 06.05.2024 | 08:45
00:51
Ankaragücü taraftarından Filistin’e destek koreografisi | Video 04.05.2024 | 10:02
07:16
Kadın hakemler sahaya indi, küfür yerini centilmenliğe bıraktı | Video 02.05.2024 | 10:36
03:21
06:51
Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
05:13
04:35
04:56
Eski bakan ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a veda | Video 26.04.2024 | 14:07
00:16
Dersimiz Futbol Gelişim Projesi başlıyor | Video 26.04.2024 | 12:31
00:30
08:54
01:46
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video 24.04.2024 | 15:35
01:39
05:51
İsmail Kartal: "En güvendiğimiz isimler penaltıları kaçırdı" | Video 19.04.2024 | 08:49
09:39
Ali Koç: "İsteğimiz, TFF seçimlerinin haziran ayı başında olması" | Video 17.04.2024 | 08:55
06:05
Okan Buruk: “Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak” | Video 16.04.2024 | 08:56
05:55
İsmail Kartal: "Maçı 3-2 bitirebildiğimiz için ümitliyim" | Video 12.04.2024 | 09:34
06:19
Fenerbahçe Olympiakos karşısında avantaj peşinde | Video 11.04.2024 | 08:32