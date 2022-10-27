Sivasspor - Cluj UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında evinde Romanya ekibi Cluj ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Sivasspor - Cluj maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.