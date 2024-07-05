Son Dakika: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | Video
Son dakika haberi: UEFA, Türkiye-Avusturya maçında yaptığı gol sevincine yönelik soruşturma açtığı Merih Demiral için kararını verdi.
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