Sosyal medyayı salladı! Muslera'nın yediği gol geceye damga vurdu! Kaptan Godin'den tepki | Video

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Bolivya ile Uruguay arasında oynanan maçta yediği hatalı golle geceye damga vurdu. Uruguay taraftarları yediği golün ardından Muslera'ya tepki gösterirken takım kaptanı Godin de gol sonrası Muslera'ya isyan etti. İşte o golün görüntüleri...