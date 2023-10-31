Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.
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