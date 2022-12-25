Video Spor Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe MAÇ SONU | Uğurcan Çakır: "Hak ederek galip geldik" | Video
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe MAÇ SONU | Uğurcan Çakır:

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe MAÇ SONU | Uğurcan Çakır: "Hak ederek galip geldik" | Video

25.12.2022 | 08:43

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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından, "Hak ederek galip geldik" dedi.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kaleci Uğurcan Çakır, "Bugün hak ederek galip geldik. Takım arkadaşlarımla hep birlikte iyi mücadele ettik. Fenerbahçe'nin artılarını, eksileri biliyorduk; bunlar üzerinde idmanlarımızı yaptık. Çok şükür galip gelen taraf olduk. Arkadaşlarımızın, taraftarlarımızın yüreklerine sağlık, bugün harikaydılar. İstediklerimizi sahaya iyi yansıttık, oyun disiplininden hiç kopmadık. Bu da bize rahat bir galibiyet getirdi. Bu tür maçların motivasyonu yüksek oluyor. Herkes motiveydi" dedi.

"BİRLİKTE BÜYÜK BİR TARİH YAZDIK"
Çakır, maç sonu saha ortasında takımla birlikte kol bastılı sevinçlerine ilişkin soruya, "Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Geçen sene onlarla birlikte büyük bir tarih yazdık. Bugün harikaydılar her maç onları yanımıza bekliyoruz. İnşallah onlar gelmeye biz de galip gelmeye devam ederiz" yanıtını verdi.

BARDHİ: "ÇOK MUTLUYUZ"
Zirve için mücadele edeceklerini belirten Enis Bardhi, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maçı kazanmak için uğraşıyoruz. Böyle önemli bir maçı kazandığımız için ekstra mutluyuz. Her maç için mücadele ediyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde zor olacağını biliyoruz. Ama şunun farkında olabilirsiniz; zirve için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

BARTRA: "MAÇI GOL YEMEDEN BİTİRDİK"
Marc Bartra da, "Dünya kupası arasında takım olarak çok iyi çalışıp, hazırlandık. Bugün kazandığımız 3 puanı hak ederek kazanmamız beni ayrı mutlu ediyor. Çok iyi çalışmanın maçın skoruna etki edeceğini çok iyi biliyorduk. Çok gol atan bir rakibimiz vardı ama biz maçı gol yemeden bitirdik" ifadelerinde bulundu.

BAKASETAS: "ŞAMPİYONLUĞU YENİDEN ELDE ETMEK İSTİYORUZ"
Anastasios Bakasetas ise Trabzonspor'un hedefinin her zaman birincilik olduğunu vurgulayarak, "Sezonun belki de en önemli karşılaşmalarından biri olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Bizim için zor bir maçtı, kazanmak önemliydi. Herkes çok konsantre oldu; çok iyi takımları çok iyi hocaları var. Bizim de sahneye çıkmamız gerektiğini, bizi de unutmamalarını göstermek için sahaya çıktık. Bu sene de şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.

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