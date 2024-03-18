Video Spor Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe maçındaki skandal olaylar kamerada!
Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe maçındaki skandal olaylar kamerada!

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe maçındaki skandal olaylar kamerada!

18.03.2024 | 08:19

Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya inen taraftarlarla futbolcular ve teknik kadro arasında tekme tokat kavga çıktı! Trabzonspor 2 - 3 Fenerbahçe maçında yaşanan skandal olaylar kamerada...

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