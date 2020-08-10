Transferde son dakika: Galatasaray'ın Mario Götze için teklifi belli oldu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
Transferde son dakika: Galatasaray'ın Mario Götze için teklifi belli oldu! 10.08.2020 | 12:06
01:24
Beşiktaş'ta son dakika: Dorukhan kalacak mı? İşte yanıtı 10.08.2020 | 10:37
02:15
Enes Ünal Getafe'ye transfer oldu 10.08.2020 | 00:38
00:44
Canlı yayında flaş sözler! "Abramovich Galatasaray'ı alsaydı..." 09.08.2020 | 22:29
00:41
Sehic'in yeni takımı belli oldu! 09.08.2020 | 22:19
01:10
Alanyasporlu Welinton Beşiktaş için İstanbul'da! 09.08.2020 | 18:14
00:20
Canlı yayında transfer açıklaması! "Fenerbahçe kaleci arıyor" 09.08.2020 | 09:38
05:00
Stiven Plaza resmen Trabzonspor'da! | VİDEO 09.08.2020 | 00:38
02:40
Trabzonspor 8 transfer yapacak! 08.08.2020 | 22:40
02:40
Yunus Emre Sel'den Trondsen ve Castillo değerlendirmesi 08.08.2020 | 22:18
00:29
Radamel Falcao'dan özel antrenör eşliğinde idman 08.08.2020 | 21:21
02:16
00:58
Erol Bulut sahaya indi: İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur 08.08.2020 | 18:35
00:55
Beşiktaş'ın gündemindeki stoper Francisco Montero 08.08.2020 | 15:27
02:26
Beşiktaş'tan flaş transfer! Mario Balotelli hafta içi geliyor 08.08.2020 | 00:55
05:31
Salim Manav: Barış Sungur Fenerbahçe'de 08.08.2020 | 00:19
08:37
Galatasaray'a 22'lik kanat! Bordeaux'dan Samuel Kalu 08.08.2020 | 00:08
01:24
Trabzonspor'a ikinci Viking! Rosenborg'dan Anders Trondsen 07.08.2020 | 23:12
03:42
Fenerbahçe Brahim Darri ile anlaşma sağladı 07.08.2020 | 22:25
01:18
Uğurcan Çakır Premier Lig yolunda! Sheffield United talip oldu 07.08.2020 | 22:01
Gelecek sezon için 10 numara bölgesi için Mario Götze'yi hedef alan Galatasaray, kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray, bonservisi elinde olan dünya yıldızı futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro önerecek.
Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray yarın Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar Alman yıldıza yıllk 2.5 milyon Euro teklif edecek" ifadelerini kullandı.