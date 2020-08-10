Transferde son dakika: Galatasaray'ın Mario Götze için teklifi belli oldu!

Gelecek sezon için 10 numara bölgesi için Mario Götze'yi hedef alan Galatasaray, kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Gelen son dakika bilgisine göre Galatasaray, bonservisi elinde olan dünya yıldızı futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro önerecek.

Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray yarın Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar Alman yıldıza yıllk 2.5 milyon Euro teklif edecek" ifadelerini kullandı.