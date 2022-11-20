Video Spor Türkiye 2-1 Çekya | Kuntz: ”Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük” | Video
Türkiye 2-1 Çekya | Kuntz: ”Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük” | Video

Türkiye 2-1 Çekya | Kuntz: ”Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük” | Video

20.11.2022 | 09:03

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya'yı 2-1 yendikleri maçın ardından, "Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük” dedi.

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Türkiye, Gaziantep'te oynadığı hazırlık maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "İskoçya ve Çekya düzenli bir şekilde büyük turnuvalara katılan takımlar. 2 maçı da kazandık. Taktiksel olarak farklı sistemlerde oynayabileceğimizi gördük. Defansif yönden 2 maçta da konsantrasyonumuz çok iyiydi. Tecrübeli oyuncular sahada olduğu zaman sahaya farklı bir güven sağlıyor. Biz hoca olarak bir kenetlenme yolundayız. 3'lü defans sisteminde farklı sistemlerde oyuncular tecrübe toplamamıştı. Şimdi Türk kulüpleri daha fazla bu sistemle oynuyor. Maçlarda oyuncular bu sistemde daha iyi oynamaya başladı" diye konuştu.

"4 TANE GENÇ OYUNCU İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI"
4 tane genç oyuncunun ilk defa oynadığını belirten Kuntz, "Bugün 4 tane genç oyuncuyu ilk defaya sahaya sürdük. Tecrübeli oyuncularla iyi oynadılar. Emirhan ile Umut'u sahaya süremedik, onun için üzgünüm. Olumlu olan bir konuda farklı illerde top oynamamız. Diyarbakır, Gaziantep'te oynadık. Tek negatif konu sandalye konusu oldu. Öncelikle Samet ve Onur çok iyi oynadılar. Onları tebrik ediyorum. İlk defa beraber oynayan oyuncular, çok iyi bir maç çıkarttılar" şeklinde konuştu.

"JESUS ARDAYI ÇOK YAVAŞ BİR ŞEKİLDE ADAPTE ETMEMİZİ İSTEDİ"
Arda Güler'e de değinen Kuntz, "Arda Güler'in hocası Jesus onu çok yavaş bir şekilde adapte etmemizi istedi. Bugün Arda oynadı. Çok yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekiyor. Birçok genç ve yetenekli oyuncu hızlı gelişip zamanla kayboldu. Uğurcan ile Altay bir adım önde, çünkü kulüplerinde sürekli oynayan kaleciler ama yenilerini de davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuntz ayrıca, İrfan Can Kahveci'nin ayrıldıktan sonra tedaviye gittiğini, Doğan'a ise bir şans vermek istediklerini, Altay'ın kulübüyle de bir sıkıntılarının olmadığını sözlerine ekledi.

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