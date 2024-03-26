Türkiye - Avusturya MAÇI CANLI İZLE | TRTSPOR LİNK
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.45'te başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'ini belirledi. Macaristan maçına göre ilk 11'i tamamen değiştirecek olan İtalyan çalıştırıcı, büyük bir sürprize imza atacak. Herkesin merakla beklediği Türkiye - Avusturya maçı 22:45'te TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak. TRT Spor'u https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/ linkinden izleyebilirsiniz.
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