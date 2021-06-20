Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi | Video

Türkiye-İsviçre Euro 2020 A Grubu maçına ev sahipliği yapacak Bakü'de Mehter Marşlı geçit töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam TSİ 19.00'da oynanacak Türkiye - İsviçre Euro 2020 A Grubu maçında A Milli Takımı'nı desteklemek için Bakü'de bulunan Türk futbolseverler maçı sabırsızlıkla beklerken, başkent sokakları Mehter Marşı ile inledi.Maçın başlamasına saatler kala Bakü'de en işlek caddelerinden biri olan Fevvareler Meydanı'nda Mehter Marşı eşliğinde düzenlenen yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve Galler milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.