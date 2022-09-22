Türkiye - Lüksemburg maçı CANLI İZLE! TRT 1 UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Lüksemburg maçı izle | Video
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Başakşehir - Fiorentina UEFA Konferans Ligi maçı TV 8,5 CANLI İZLE 15.09.2022 | 16:42
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak müsabakada Tobias Stieler düdük çalacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Türkiye - Lüksemburg maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.