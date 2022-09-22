Türkiye - Lüksemburg maçı CANLI İZLE! TRT 1 UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Lüksemburg maçı izle | Video

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak müsabakada Tobias Stieler düdük çalacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, kazanarak namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Türkiye - Lüksemburg maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI TRT 1 CANLI İZLE