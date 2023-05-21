VakıfBank kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonu oldu | Video

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. VakıfBank, üst üste 2, toplamda 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.