VakıfBank kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonu oldu | Video
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finali Türk derbisinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. VakıfBank, üst üste 2, toplamda 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
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