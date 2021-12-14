Video Spor Vitor Pereira istifa sorusuna yanıt verdi!
Vitor Pereira istifa sorusuna yanıt verdi!

Vitor Pereira istifa sorusuna yanıt verdi!

14.12.2021 | 00:50

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Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, bu hafta önemli bir fırsatı kaçırdıklarını belirterek, "Bugün fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. ilk fırsat kaçırmamız değil. Şampiyon olacak takım bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor." dedi.

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