3'üncü kuşakta katlanabilir ekranlar küllerinden doğdu
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3'üncü kuşakta katlanabilir ekranlar küllerinden doğdu 24.09.2021 | 18:04
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Hologram teknolojisiyle sağlıkta devrim | Video 24.09.2021 | 08:49
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Türk firmasının geliştirdiği yangınla mücadele İHA'sı TEKNOFEST'te | Video 23.09.2021 | 15:11
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Bakan Varank'tan TEKNOFEST'te TOGG standında önemli açıklamalar 23.09.2021 | 12:00
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Selçuk Bayraktar, Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuştu | Video 22.09.2021 | 13:10
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TEKNOFEST'te SOLOTÜRK rüzgarı | Video 22.09.2021 | 11:53
03:41
Yerli ve milli araçlar havadan havadan görüntülendi | Video 21.09.2021 | 16:12
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Gökbey ve Atak'tan TEKNOFEST'e özel uçuş | Video 21.09.2021 | 14:43
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Türkiye’nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST’te | Video 21.09.2021 | 13:41
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TEKNOFEST'teki yer kontrol istasyonuna, gençlerden yoğun ilgi | Video 21.09.2021 | 11:57
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Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 20.09.2021 | 16:56
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SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi | Video 19.09.2021 | 08:41
Katlanabilir ekran oldu mu olmadı mı? Katlanabilir ekranlarda hala umut var mı? Samsung Galaxy Z Fold 3 serisi ile ilk deneyim. Satın almadan önce bu videoyu izleyin... Sabah Gazetesi yazarı Timur Sırt katlanabilir ekranları değerlendirdi...