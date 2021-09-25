Video Teknoloji 3'üncü kuşakta katlanabilir ekranlar küllerinden doğdu

3'üncü kuşakta katlanabilir ekranlar küllerinden doğdu

3'üncü kuşakta katlanabilir ekranlar küllerinden doğdu
24.09.2021 | 18:04

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OTOMATİK OYNAT

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Katlanabilir ekran oldu mu olmadı mı? Katlanabilir ekranlarda hala umut var mı? Samsung Galaxy Z Fold 3 serisi ile ilk deneyim. Satın almadan önce bu videoyu izleyin... Sabah Gazetesi yazarı Timur Sırt katlanabilir ekranları değerlendirdi...

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