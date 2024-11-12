Golf sahalarında ve derin dalışlarda kolunuzda olsun 12.11.2024 | 11:39 Huawei Watch Ultimate Golf Edition, özellikle golfçüler ve dalgıçlar için geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Zorlu görevler için hazırlanmış, zarif bir zirkonyum bazlı sıvı metal kasa ve 1.5 inçlik LTPO AMOLED ekranla donatılmış, dayanıklılık ve görüntü kalitesi sunuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sporda zorlu dalışlar ve golf sahaları için özel bir asistana bürünen bir akıllı saatiniz olsa, hayatınız daha kolay olmaz mı? Gerçekten akıllı saatlerin asistana dönüşmesi için sualtı ve golf sahalarından daha iyisi olamaz. Üstelik dayanıklı gövde ve zorlu görevler için hazırlanmış, neredeyse zırh kuşanmış bir akıllı saat hayal edin.

Huawei Watch Ultimate Golf Edition golf odaklı özelliklerinde, global konumlandırma (GNSS) ile 15 binden fazla golf sahasının verilerine erişim, gerçek zamanlı mesafe hesaplama, "oynanabilir mesafe" tahmini gibi işlevler bulunuyor. Ek olarak, yapay zeka destekli Caddie yardımı sayesinde, oyuncunun saha yönetimi ve şut analizi yapmasına destek veriyor. Yeşil yüzey eğimlerini göstererek put vuruşlarını daha doğru yapmalarını sağlıyor ve rüzgar hızını hesaba katabiliyor ancak bu turnuva esnasında kullanılamıyor.

Dalgıçlar için de oldukça cazip olan bu saat, 100 metreye kadar su geçirmezliğe sahip olup, ISO 22810 ve EN 13319 dalış standartlarına uygun. Bu özellikleri ile serbest dalış veya tüplü dalış yapan kullanıcılar için güvenli bir deneyim sunuyor. Pil ömrü normal kullanımda 14 güne kadar dayanabiliyor ve Qi hızlı şarj özelliği ile

60 dakikada tamamen doluyor. Huawei Watch Ultimate Golf Edition, üstün dayanıklılık, sağlık takibi, ve golf-dalış modlarıyla hem golfçüler hem de dalgıçlar için premium bir seçenek olarak öne çıkıyor. Üstelik pek çok spor uygulamasında sesli asistan Türkçe olarak sizi yönlendiriyor.

ANLIK SAĞLIK VERİSİ TAKİBİ

Huawei Watch Ultimate Golf Edition, spor sırasında kapsamlı bir sağlık takibi sağlayarak kullanıcıya anlık bilgi sunuyor. Bu saat, kullanıcının kalp sağlığını değerlendirmek için Elektrokardiyografi

(ECG) analizi yapabiliyor. Bu özellik sayesinde düzensiz kalp ritimleri veya atriyal fibrilasyon gibi kalp rahatsızlıkları tespit edilebilir. Spor sırasında kandaki oksijen doygunluğunu ölçen SpO2 sensörü, özellikle yüksek irtifada veya dayanıklılık gerektiren egzersizlerde kullanıcıyı düşük oksijen seviyeleri hakkında uyarabiliyor. Kalp atış hızını sürekli izleyen saat, belirli bir nabız aralığının üzerine çıkıldığında veya altına düşüldüğünde anında bildirim gönderiyor. Bu, özellikle kardiyo egzersizlerinde uygun tempoyu korumak isteyen kullanıcılar için faydalıdır. Cilt sıcaklığı sensörü, egzersiz sırasında vücut sıcaklığını izleyerek ani sıcaklık değişikliklerini tespit edebiliyor. Bu özellik, özellikle sıcak ortamlarda yapılan sporlar için önemlidir ve vücudun aşırı ısınması durumunda uyarı sağlıyor.

UYKU VE STRES YÖNETİMİ

Pek çok kişinin rahatsızlıklarının temelinde düzenli uyku sorunu yatıyor. İşte bu durum sadece sporcuları değil, kadın ya da erken iş dünyasındaki pek çok insanı rahatsız etmeye devam ediyor. Düzenli spor yapanlar için dinlenme süresi de önemlidir. Saat, uyku kalitesini analiz ederek, kullanıcıya derin uyku, REM uykusu ve hafif uyku gibi fazlar hakkında bilgi veriyor. Ayrıca stres seviyelerini ölçerek nefes egzersizleri öneriyor, bu da genel zindelik açısından destekleyici bir özellik. Bu özellikler, Huawei Watch Ultimate Golf Edition'ı sporcular için hem anlık sağlık bilgisi sağlayan hem de genel sağlık durumunu iyileştirmeye yardımcı olan etkili bir cihaz haline getiriyor.

Her telefonla uyumlu çalışıyor

Akıllı saatler genelde sadece kendi markasına özel uygulamalarla çalışıyor. Bu durum akıllı saat kullanıcılarını tercihsiz bırakıyor.

Oysa Huawei Watch Ultimate Golf Edition, Apple iPhone, Google Android ve Huawei Harmony işletim sistemleriyle birlikte çalışabiliyor.

Üstelik Huawei Sağlık uygulaması sayesinde uyku ve sağlık verileri konusunda pek çok veriyi kolayca taşıyor. 3 özel tuşuyla kullanıcıların tek hareketle her uygulamaya hızlıca ulaşması hedefleniyor.