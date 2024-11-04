Video Teknoloji Huawei MatePad Pro 'Tandem OLED PaperMatte' ekranı ve hafifliği ile her yerde kullanıma hazır
Huawei MatePad Pro 'Tandem OLED PaperMatte' ekranı ve hafifliği ile her yerde kullanıma hazır

Huawei MatePad Pro 'Tandem OLED PaperMatte' ekranı ve hafifliği ile her yerde kullanıma hazır

04.11.2024 | 09:26

512 gram ağırlığı ve 5.5 mm inceliğe sahip Huawei MatePad Pro 12.2 inç tandem OLED PaperMatte ekranıyla göz konforunu da artırıyor. Açık havada, vapurda, güneş altında günlük işlerinizi yapmaya hazır.

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