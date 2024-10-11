Huawei moda ve yaratıcılığı harmanlayan yenilikçi ürünlerini tanıttı
Huawei 19 Eylül'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen HUAWEI Yenilikçi Ürün Lansmanı etkinliğinde, HUAWEI WATCH GT 5 Serisi, HUAWEI WATCH D2 ve HUAWEI WATCH Ultimate Green dahil olmak üzere giyilebilir cihazlar için 'Fashion Edge' yaklaşımıyla merakla beklenen birçok ürünü tanıttı. Lansmanda ayrıca, yeni nesil ekran teknolojileriyle öne çıkan HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç ve HUAWEI MatePad 12 X tabletler ve yepyeni tabletlerle gelişmiş üretkenlik ve sorunsuz bağlantı için yükseltilmiş teknolojiler de duyuruldu.
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