Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'nde Başkan Erdoğan'a özel şarkı: Kafa Tutar Dünyaya
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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Gençlik Kolları tarağından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne Türkiye'nin 81 ilinden gelen yüzbinlerce genç katıldı. AK Parti Gençlik Kolları’nın "Kafa Tutar Dünyaya" isimli şarkı Yeni Adana Stadı'nda gençleri coşturdu.