Adana’da tarihi gençlik şöleni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bu yıl 20'nci kez gençlerle bir araya gelen Erdoğan, "Bizi ayırmaya çalışanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Vatanı kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakamayız. Buraya siyaset simsarlarına mesaj vermeye geldik." dedi. Erdoğan ayrıca, "Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyor, tüm hayallerimizi gençlerimizle birlikte kuruyor, tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz" ifadelerine yer verdi