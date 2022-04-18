Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedeflerin başarıyla vurulduğunu belirten Bakan Akar, "ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'larla desteklenen komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız hedefleri tam isabetle vurdu." ifadelerini kullandı.