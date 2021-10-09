Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

09.10.2021 | 14:34

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Başkan Erdoğan’dan Adana’da temel atma ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 28:36
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımlara çağrıda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi. Erdoğan ayrıca; "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

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