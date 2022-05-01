Başkan Erdoğan'dan hayat pahalılığı ile mücadele mesajı: Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. "Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir." diyen Başkan Erdoğan, bu kayıpların hepsini telafi edeceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaptıklarını hatırlatarak, "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat artırdık." dedi.