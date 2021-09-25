Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj! "2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaklar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan duyurduğu havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e katılan gençlere de önemli mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında: "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." ifadelerini kullandı.