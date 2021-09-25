Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj! "2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaklar"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:30
01:44
28:00
04:38
Başkan Erdoğan ABD gündemine damgasını vurdu! 25.09.2021 | 14:50
03:34
01:45
01:30
Hava Durumu 25-09-2021 25.09.2021 | 08:00
18:12
00:19
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu:20 gözaltı 24.09.2021 | 10:15
00:17
06:47
01:30
Hava Durumu 24-09-2021 24.09.2021 | 08:00
00:04
İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor 24.09.2021 | 00:15
00:38
Bodrum'da makilik alanda yangın 23.09.2021 | 22:20
04:03
Başkan Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi 23.09.2021 | 21:30
01:30
Aziz Sancar: Benim yaptığımı yapmayın, Türkiye'ye geri dönün 23.09.2021 | 21:14
18:39
03:43
Navtex restleşmesi nasıl başladı? 23.09.2021 | 10:42
01:30
Hava Durumu 23-09-2021 23.09.2021 | 08:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan duyurduğu havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanına geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'e katılan gençlere de önemli mesajlar verdi. Erdoğan açıklamasında: "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." ifadelerini kullandı.