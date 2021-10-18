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06:14
"Siyasete de örnek bir insandı" 18.10.2021 | 13:50
05:48
Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da 18.10.2021 | 13:50
01:36
"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı" 18.10.2021 | 13:09
04:18
SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti 18.10.2021 | 13:05
02:12
01:30
Hava Durumu 18-10-2021 18.10.2021 | 08:00
03:36
01:12
00:56
01:30
Hava Durumu 17-10-2021 17.10.2021 | 08:00
06:41
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
01:07
Mersin'de Ali Babacan'a şok tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız 16.10.2021 | 13:03
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
02:18
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DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03
02:43
01:30
Hava Durumu 16-10-2021 16.10.2021 | 08:00
Son dakika haberleri... Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın hizmet ve eserleri hakkında açıklamalarda bulundu.