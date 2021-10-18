"İyi bir yol açtı, iyi eserler bıraktı"

Son dakika haberleri... Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın hizmet ve eserleri hakkında açıklamalarda bulundu.