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OTOMATİK OYNAT
01:07
Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor | Video 28.11.2021 | 11:30
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Hava Durumu 28-11-2021 28.11.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar 27.11.2021 | 16:11
11:21
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! İki ülke arasında kritik anlaşmalar 27.11.2021 | 15:51
02:04
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü 27.11.2021 | 15:33
01:42
Tarsus'ta 5 kişinin gözaltına alındığı terör operasyonu kamerada 27.11.2021 | 13:25
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Hava Durumu 27-11-2021 27.11.2021 | 08:00
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Başkan Erdoğan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış törenine katıldı 26.11.2021 | 15:43
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Hava Durumu 26-11-2021 26.11.2021 | 08:00
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İstanbul Emniyeti’nden anlamlı mesai... Kadınlara çiçek dağıttılar... 25.11.2021 | 19:37
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı 25.11.2021 | 18:22
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki Bisur mevkisinde teröristlere ait mağara kullanılamaz hale getirildi.