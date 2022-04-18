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07:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı 18.04.2022 | 01:58
06:33
00:25
Muğla'da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü 18.04.2022 | 00:22
01:46
Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı 17.04.2022 | 19:04
01:35
MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı | Video 17.04.2022 | 13:35
07:06
01:54
SON DAKİKA! Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video 17.04.2022 | 10:31
09:30
00:58
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video 15.04.2022 | 14:31
03:26
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans 14.04.2022 | 22:34
13:30
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Van'da kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı 14.04.2022 | 08:35
00:35
Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı 14.04.2022 | 08:30
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MSB, AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı | Video 13.04.2022 | 14:11
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05:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.