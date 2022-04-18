Video Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı

18.04.2022 | 01:58

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

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