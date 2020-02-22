Video Türkiye Son dakika! Başkan Erdoğan İdlib için tarih verdi: 5 Mart'ta 4'lü zirvede bir araya geleceğiz | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan İdlib için tarih verdi: 5 Mart'ta 4'lü zirvede bir araya geleceğiz | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan İdlib için tarih verdi: 5 Mart'ta 4'lü zirvede bir araya geleceğiz | Video
22.02.2020 | 20:38

AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi'ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İdlib için Putin, Macron ve Merkel ile 5 Mart'ta bir araya geleceğini açıkladı. Erdoğan, "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı kadar önemlidir. Kararlılığımızı Putin'e açıkça ifade ettim. Dün Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz." dedi.

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