Son dakika! Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik 'İdlib' görüşmesi | Video
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:46
Son dakika! Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik 'İdlib' görüşmesi | Video 21.02.2020 | 20:22
01:54
Sınıra 'Kirpi' sevkiyatı | Video 21.02.2020 | 18:13
07:10
02:54
Son dakika! Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi | Video 20.02.2020 | 21:01
00:54
Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması | Video 20.02.2020 | 21:01
00:45
Başkan Erdoğan'dan Hanau'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı 20.02.2020 | 20:35
00:46
01:33
Reuters duyurdu... Tahran'da İdlib zirvesi gelecek ay yapılacak 20.02.2020 | 12:10
06:16
Gezi'nin küresel sermaye ayağında kimler vardı? 19.02.2020 | 22:15
02:28
Ceyhan Mumcu'dan CHP'ye İş Bankası eleştirisi 19.02.2020 | 22:16
11:15
10:57
Başkan Erdoğan duyurdu! Hedef 5 milyar dolar 19.02.2020 | 21:17
14:15
03:26
Başkan Erdoğan'dan 'Gezi' paylaşımı: Alçak bir saldırıdır 19.02.2020 | 20:56
01:31
21:10
İşte Gezi kalkışmasının Türkiye ekonomisine verdiği zarar | Video 19.02.2020 | 16:02
06:43
01:59
Emine Erdoğan "İslam bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" 19.02.2020 | 10:53
01:01
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Perşembe günü açılacak | Video 18.02.2020 | 18:26