Son dakika! Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik 'İdlib' görüşmesi | Video

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.