Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'da önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından Türkiye süratle harekete geçti. Kardeş Lübnan'a Koca Yusuf ile onlarca ton farklı yardım gönderilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yola çıktı. Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ve heyeti ile görüştü. Görüşmenin ardından Oktay flaş açıklamalarda bulundu.