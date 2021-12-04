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07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
01:52
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
00:34
00:47
01:30
Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
19:40
00:45
03:56
Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03.12.2021 | 21:47
20:07
01:36
00:44
01:19
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 03.12.2021 | 19:27
02:55
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 03.12.2021 | 18:06
02:41
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
01:30
Hava Durumu 03-12-2021 03.12.2021 | 08:00
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Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 02.12.2021 | 14:28
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Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
00:54
01:30
Hava Durumu 02-12-2021 02.12.2021 | 08:00
Son dakika haberleri... Vefat eden eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi.