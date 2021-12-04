Video Türkiye SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören

SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören

04.12.2021 | 12:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM’de tören 07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 01:52
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
Milli Eğitim Şurası’nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı 00:34
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı 04.12.2021 | 10:27
İstanbul’da DEAŞ ve El-Kaide uzantılı örgütlere operasyon anı kamerada! 10 gözaltı 00:47
İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide uzantılı örgütlere operasyon anı kamerada! 10 gözaltı 04.12.2021 | 09:46
Hava Durumu 04-12-2021 01:30
Hava Durumu 04-12-2021 04.12.2021 | 08:00
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı 19:40
Adil Öksüz nasıl sorgulandı? Tutuklanması için sevk eden emekli savcı Cihan Ergün tek tek anlattı 04.12.2021 | 00:36
Balıkesirli Sevim Yıldız’ın Başkan Erdoğan’la görüşme hayali gerçek oldu: ’Koşturacağım senin için...’ 00:45
Balıkesirli Sevim Yıldız'ın Başkan Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu: 'Koşturacağım senin için...' 03.12.2021 | 22:31
Kağıthane’de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03:56
Kağıthane'de denetimden kaçmak isterken motosikletiyle polise çarptı 03.12.2021 | 21:47
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız 20:07
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız 03.12.2021 | 20:39
İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti 01:36
İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti 03.12.2021 | 19:40
3 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 00:44
3 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum 03.12.2021 | 19:28
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 01:19
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü 03.12.2021 | 19:27
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 02:55
Bakan Hulusi Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında! 03.12.2021 | 18:06
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 02:41
Bayrampaşa Fizik ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 03.12.2021 | 16:58
Hava Durumu 03-12-2021 01:30
Hava Durumu 03-12-2021 03.12.2021 | 08:00
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 01:57
Azerbaycan Ordusu, TB2 Bayraktar ile tatbikat gerçekleştirdi | Video 02.12.2021 | 14:28
Mardin’de ’Eren kış- 8 Operasyonu’nda bölge didik didik aranıyor 00:57
Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
SON DAKİKA: PKK/KCK’lı terör elebaşı Duran Kalkan’ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye’ye getirildi 00:54
SON DAKİKA: PKK/KCK'lı terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 02.12.2021 | 12:38
Hava Durumu 02-12-2021 01:30
Hava Durumu 02-12-2021 02.12.2021 | 08:00

Son dakika haberleri... Vefat eden eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit için TBMM'de tören düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA