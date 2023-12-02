Video Yaşam Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video

Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video

02.12.2023 | 17:18

Karabük İl Jandarma Komutanlığının iki ayrı tarihi eser operasyonunda 9 kişi gözaltına altına alınırken, değeri milyonları bulan 205 sikke ve 26 adet değişik tarihi obje ele geçirildi.

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kente yüklü miktarda tarihi eser getirileceği bilgisini alınca harekete geçti. Tarihi eserleri kente getirdiği tespit edilen iki araç Jandarma ekiplerince durduruldu. Her iki araçta bulunan İ.Ç. (32), N. Ç.(46), O.K.(49), T. K.(30), K. Ç.(46) ve E.Ç. (25) isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda M.Ö dönemlere ait 116 adet tarihi sikkeler ele geçirildi.
Yine aynı gün içerisinde Kom Şube ekipleri ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine yaptıkları çalışma kapsamında içerisinde A.K.(33), G.Ç. (45) ve M.K.'nın (36) olduğu araç ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin araçta ve şahısların üzerine yaptıklarını aramalar sonucu 89 adet sikke ile tarihi eser olan 26 adet obje ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen 205 sikke ve 26 tarihi objeye el konulurken, 9 kişi ise gözaltına alındı.

Karabük'te yapılan operasyon sonucu Jandarma'da ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edilen O.K., T.K. ve N.Ç. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İ.Ç., K.Ç. ve E. Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskipazar'da gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan ve Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A. K. (33), G.Ç (45) ve M. K. (36) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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