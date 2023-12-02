Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video
Karabük İl Jandarma Komutanlığının iki ayrı tarihi eser operasyonunda 9 kişi gözaltına altına alınırken, değeri milyonları bulan 205 sikke ve 26 adet değişik tarihi obje ele geçirildi.
Yine aynı gün içerisinde Kom Şube ekipleri ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine yaptıkları çalışma kapsamında içerisinde A.K.(33), G.Ç. (45) ve M.K.'nın (36) olduğu araç ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin araçta ve şahısların üzerine yaptıklarını aramalar sonucu 89 adet sikke ile tarihi eser olan 26 adet obje ele geçirildi.
Her iki operasyonda ele geçirilen 205 sikke ve 26 tarihi objeye el konulurken, 9 kişi ise gözaltına alındı.
Karabük'te yapılan operasyon sonucu Jandarma'da ifadeleri alındıktan sonra Adliyeye sevk edilen O.K., T.K. ve N.Ç. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İ.Ç., K.Ç. ve E. Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskipazar'da gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan ve Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A. K. (33), G.Ç (45) ve M. K. (36) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Jandarmadan milyonluk tarihi eser operasyonu | Video 02.12.2023 | 17:18
00:58
00:56
06:21
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı | Video 02.12.2023 | 15:35
03:59
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video 02.12.2023 | 15:47
01:06
4 uzman çavuşun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2023 | 14:07
01:56
Kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 02.12.2023 | 14:00
06:23
Esenyurt'taki tekel baskınıyla ilgili avukattan çarpıcı iddia | Video 02.12.2023 | 14:00
02:18
00:34
Namaz kılan babanın oğlu ile imtihanı kameraya böyle yansıdı | Video 02.12.2023 | 13:36
01:42
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı | Video 02.12.2023 | 12:17
00:20
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması: 3 şahıs tutuklandı | Video 02.12.2023 | 12:06
01:07
153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu: 1 ölü | Video 02.12.2023 | 12:06
00:47
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 02.12.2023 | 12:06
01:29
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 02.12.2023 | 11:44
00:55
02:12
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı | Video 02.12.2023 | 11:12
01:20
04:13