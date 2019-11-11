Haberler Vodafone Business Haberleri 11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç?

11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç? Kredi faiz indirimleri sürüyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e çekmesiyle birlikte bankalar kredi verme yarışına girdi. Bankaların yarışı vatandaşın yüzünü güldürürken, konut kredisi faiz oranları kamu bankalarında 0,99, özel bankalarda ise 1,04'e kadar geriledi. İhtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında da yüzde 1,10'un altına kadar gerileyen oranlar dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını alacağı PPK toplantısı 12 Aralık'ta gerçekleşecek. O kritik toplantıda faizin yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor. Bu indirim ile de faizlerin yüzde 1'in altına gerileme ihtimali iyice güçlenecek. Yeni haftanın ilk gününde Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faiz oranları merakla araştırılıyor. Peki, 11 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İNG konut kredisi faizi ne kadar? En düşük kredi faiz oranı kaç? İşte tüm detaylar...